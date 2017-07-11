Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение, согласно которому запрет, действующий в Бельгии на ношение никаба, признан законным. Запрет на ношение платка, почти полностью закрывающего лицо, соответствует нормам демократического общества, постановил суд.

При этом запрет на ношение никаба не является нарушением права на частную жизнь и на религиозные убеждения, отмечает суд, передают местные СМИ.

С жалобами в ЕСПЧ обратились две бельгийки исламского происхождения.