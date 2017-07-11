Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против фотографов с Кубани, перекрасивших в розовый цвет собак-самоедов, а позднее за ненадобностью выкинувших их в лес, передает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, в июне зоозащитники нашли собак в лесу в 60 км от Геленджика. История приобрела широкий общественный резонанс после публикации в группе «Хаски хэлп» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас животные находятся в московском питомнике Минобороны «Красная звезда». Состояние собак не вызывает опасений, но для окончательного вывода необходимо более полное обследование ветеринара. Зоозащитники полагают, что животных покрасили для фото с туристами.

Материалы дела в данный момент находятся в прокуратуре, решается вопрос о дополнительной проверке, сообщил «ГТРК — Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.