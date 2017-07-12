Красоты необъятной России — уникальные природные объекты и знаменитые архитектурные памятники — объединила новая выставка в Историческом музее. Изображения не самых «раскрученных» достопримечательностей, таких как Столбы выветривания в Коми или крепость «Нарын-Кала» в Дагестане, соседствуют с фотографиями известных на весь мир Эльбруса, Байкала, Собора Василия Блаженного и Петергофа. Всего экспозиция включает более сотни снимков.

Настоящим украшением выставки стала мультимедийная составляющая. В центре зала установлены два крупных экрана, на которых под музыкальное сопровождение транслируются редкие видеозаписи и архивные материалы. Перед посетителями «оживают» виды карельских озер, долины гейзеров, Кунгурской пещеры, Ключевской сопки и других природных заповедников.

— Многие из нас не знают достопримечательности, которые расположены в Карачаево-Черкесии и Бурятии. Выставка — отличная возможность заочно познакомиться с красотами родной земли, — рассказал «Известиям» куратор проекта Алексей Травницкий.

Достопримечательности для выставки были выбраны с помощью конкурса «Самые красивые чудеса России», который проводился еще в 2008 году. Снимки объединены по географическому принципу. Выстраивая последовательность материалов в выставочном пространстве, кураторы стремились отразить реальное расположение объектов на карте.

Материалы мультимедийного шоу авторы идеи распределили по двум разделам — рукотворные и природные памятники России. Последние разделили еще на три подраздела: «Вода», «Воздух» и «Огонь». В свою очередь, стихия земли на выставке представлена не фотографиями, а живописью — абстракциями современного художника Михаила Рошняка. Вместо красок он использовал настоящую землю, причем именно ту, которой посвящена картина.

— Я пишу картины там, где нахожусь, таков мой принцип. Землю скрепляю с полотном с помощью клея, а если нужно изобразить небо — использую мел, — поделился с «Известиями» художник.