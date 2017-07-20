Пилотный проект по передаче школ от муниципальных властей региональным в 16 субъектах РФ, анонсированный министром образования и науки Ольгой Васильевой, предполагает, что в случае положительных результатов через три года более 42 тыс. российских школ вернутся в региональное подчинение.

Как и любая реформа, эта реформа имеет и сторонников, и противников. Частично критика связана с тем, что мы пока еще не можем оценивать советский опыт беспристрастно, выделяя полезное. Предлагаемая в реформе система аналогична той, что была в Советском Союзе. Однако ради блага школьников, потенциальных абитуриентов, нам в равной степени не стоит бояться пробовать новое и использовать уже проверенный опыт.

Нынешняя система начала формироваться в непростые для образования 1990-е годы, и понимание того, что пришло «время собирать камни» уже давно назрело как в экспертном, так и в родительском сообществе. Бенефициарами предлагаемого приведения образовательных программ в разных городских и сельских школах в соответствие с едиными с федеральными требованиями станут учащиеся — за счет формирования более слаженного и внятного механизма управления.

Положительный опыт оптимизации образовательной сети уже имеется в ряде регионов России: в Самарской и Астраханской областях и Петербурге эксперимент запущен, еще несколько субъектов самостоятельно начали управлять сетью школ на региональном уровне в начале 2000-х. Как правило, слабые школы объединяются с более сильными, что позволяет эффективнее расходовать финансовые ресурсы.

Среди наиболее вероятных положительных результатов реформы следует ожидать решения проблем нехватки финансирования и низкой эффективности расходования средств. За счет централизации выделяемых средств из федерального бюджета регионы смогут повысить объем финансирования школ и обеспечить прозрачность расходования в рамках программно-целевых методов планирования. Переподчинение школ позволит выравнять распределение денежных средств, и это станет самым значимым управленческим эффектом.

Однако при реализации реформы используются «старые» инструменты, нивелирующие инновационный контекст. При росте численности обучающихся в системе общего образования и реструктуризации школ в ситуации ресурсного сжатия лишь в ограниченной степени проводится оценка эффективности расходования бюджетных средств и социально-экономических рисков. На фоне инфраструктурного сдвига, высокого износа школьной инфраструктуры и растущих финансовых потребностей школ уровень и темпы развития негосударственного сектора системы общего образования, а также включенность бизнес-структур (в том числе развитие форм частно-государственного партнерства) остаются невысокими.

Регионы, в свою очередь, обладают широким набором инструментов для работы с частными инвесторами. Это может обеспечить активизацию государственно-частного партнерства, в том числе на муниципальном уровне. Однако не всё перейдет на региональный уровень: обеспечение содержания школьных зданий останется на плечах муниципальных предприятий, а образовательный процесс будут осуществлять те же педагоги, так что процесс управления внутри школы, скорее всего, не претерпит существенных изменений.

При реализации этого пилотного проекта необходимо будет определить механизмы, позволяющие решить ряд административных проблем. Потребуется упразднять структуры на территориальном уровне и создавать новые структуры на региональном, которым придется обрабатывать достаточно большой объем информации. Создание новых структур — процесс затратный, не быстрый и, естественно, имеет свои риски, в том числе коррупционные.

Следует также отметить, что выбор стратегии дальнейшего развития российской школы осложняется тем, что, с одной стороны, фактически отсутствует общественный диалог об изменениях системы школьного образования, а с другой — существует заметный разрыв между инновационным потенциалом школьного образования и не всегда четко заданными характеристиками, определяющими развитие современных технологий и рынка труда.

Сложилась «догоняющая» модель развития школьного образования, при которой ставка делается на преобразование существующей инфраструктуры. При этом риски инерции связаны прежде всего с «широкомасштабными» преобразованиями с имитационными изменениями, интуитивным выбором инструментов реализации и низкоэффективными решениями.

Эксперимент по переходу на инновационный тип развития школы, под которым понимается прежде всего национальная и региональная поддержка школьных инноваций, основанная на совместной работе и практиках всех заинтересованных сторон, прошел в разных странах и показал хорошие результаты. В нашей стране он вполне может способствовать переходу от «догоняющей» модели школьного образования к «стимулирующей», при которой ставка делается на инновационное образование, развивающее общество, страну, экономику.

Автор – ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

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