«Аэрофлот» вошел в пятерку самых известных госкомпаний РФ и занял первое место в списке компаний, которые пользуются наибольшим доверием граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир.

«В пятерку наиболее известных корпораций вошли Сбербанк, Газпром, РЖД, Роснефть и Аэрофлот. Наименее известными (знают с подсказкой менее 50% россиян) оказались Объединённая авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Русгидро, Алроса, Интер РАО», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

Состав пятерки компаний, которым больше больше всего доверяют россияне, остался прежним, но места между участниками распределились по-другому. Первое место по уровню доверия занимает компания Аэрофлот с показателем в 68 п.п. За ним следует Сбербанк, набравший 66 п.п. и компания РЖД (62 п.п.). Газпром и Объединенная авиастроительная корпорация поделили четвертую и пятую строчки с результатами в 58 п.п. соответственно.

Индексы заметности и доверия рассчитываются по международной методике GRI (Global Reputation Index).