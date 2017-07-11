Siemens подал иск против представителей компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Об этом во вторник заявил представитель пресс-службы немецкого концерна Вольфрам Трост.

«Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это, а именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве», — сказал ТАСС представитель Siemens.

Напомним, ранее немецкий концерн заявил, что в Крым были перемещены как минимум две из четырех газотурбинных установок, предназначенные для проекта в Тамани. Представители Siemens подчеркнули, что это произошло без их согласия, а также в нарушение контракта.

В Министерстве экономики Германии во вторник о ситуации с поставками произведенных Siemens турбин в Крым заявили, что немецкие компании должны соблюдать режим санкций, действующий в отношении России. Представитель ведомства Беата Барон также не исключила расследование со стороны таможенных органов Германии.