Ретроспективный статус Всемирной универсальной ценности утвердили для комплекса Казанского кремля. Уникальный архитектурный и исторический памятник был включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. На тот момент понятия «всемирная универсальная ценность» не существовало. Однако о нем заговорили после совещания экспертов, которое проходило в 2005 году в Казани.

В настоящее время для всех объектов, ранее включенных в список Всемирного наследия, разрабатывается формулировка всемирной универсальной ценности. Данный статус подразумевает детальное описание ценности того или иного культурного объекта. При этом важно, что прежний статус комплекса Казанского кремля не будет изменен, сообщает ИА «Татар-информ».

Казанский кремль — это единственный в мире действующий центр татарской государственной культуры и государственной власти и единственная сохранившаяся в РФ татарская крепость, в которой сохранены основы планировки, градостроительная композиция и функциональная организация архитектурных комплексов. Комплекс расположен в центре Казани, территория музея-заповедника составляет 13,45 га.