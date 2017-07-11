Уссурийские таможенники задержали на границе гражданина Китая, который вез на родину 11,4 кг редкого лишайника — умбиликарии. Занесенный в Красную книгу РФ вид считается деликатесом в КНР.

Документов на ввоз необычного груза иностранец не предоставил. Он пояснил, что перевозил в багаже гриб не для себя, а по просьбе знакомого. Груз отправлен на экспертизу, а в отношении китайца возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товара в установленной форме, сообщает ИА UssurMedia.

Умбиликария — редкий вид. Этот лишайник растет очень медленно, со скоростью от десятых долей миллиметра до 1 см в год. В России встречается только на юге Приморья.