Плановые межведомственные учения экстренных служб проходят на территории аэродрома имени Громова в преддверии авиасалона МАКС-2017. Эту информацию подтвердили «Известиям» в МЧС по Московской области.

Ранее жители подмосковного города Жуковский приняли клубы густого черного дыма, поднимающиеся с территории аэродрома, за взрыв, пишет RT.

По словам представителя ведомства, экстренные службы отрабатывают комплекс мероприятий, в том числе возникший в самолете крупный пожар.

Дым наблюдался над территорией аэропорта на протяжении порядка 30 минут.

Пожар в самолете на территории Летно-испытательного института имени Громова тушили с вертолетов.

Напомним, 13-й Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится на аэродроме Раменское в Жуковском с 18 по 23 июля 2017 года.