Франция готова принять в Париже летние Олимпийские игры 2024 года, заявил на пресс-конференции в швейцарской Лозанне заявил президент республики Эммануэль Макрон.

«Команда сделала очень хорошую работу, с самого начала действия моего мандата я решил максимально поддерживать заявку, этот проект пользуется общей поддержкой. Я здесь и по причине того, чтобы передать сообщение о том, что французы готовы», — подчеркнул французский лидер.

Он также отметил, что большая часть населения республики выступает за проведение Игр в Париже. Кроме того, президент гарантировал безопасность соревнований во французской столице. «Терроризм — это глобальная проблема, все страны страдают от него ,и Франция в частности. Но мы предпринимаем шаги, направленные на борьбу с ним», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Голосование по изменению процедуры выбора столиц Олимпийских игр проходит 11 июля в Лозанне на внеочередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК). По новым правилам, хозяева летних Игр 2024 и 2028 годов будут избраны одновременно в сентябре, права на проведение международных соревнований распределят между Парижем и Лос-Анджелесом.