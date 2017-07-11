Презентация восьмого тома антологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» состоится в Пензе.

Автор издания, коллекционер, краевед и геральдист Игорь Шишкин рассказал, что в очередном томе представлены исторические материалы о зарождении христианства, воспоминания о заселении Пензенского края русскими жителями. Помимо этого, в издании приводятся данные об истории Кузнецкого района и многое другое, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Значительный раздел посвящен историческому визиту в Пензу поэта-футуриста Владимира Маяковского и его отношениям с уроженкой Пензенской области Татьяной Яковлевой. Материал проиллюстрирован эксклюзивными фотографиями, многие из которых находятся в личной коллекции автора.

Составитель тома работал над изданием в течение полугода. Труд коллекционера вышел в свет тиражом 800 экземпляров.