Издательство «Э» выпустило первую авторизованную биографию группы «Браво». Автор книги Алексей Певчев кропотливо собрал факты, байки и мнения, пообщавшись с прошлыми и настоящими участниками коллектива, и облек информацию из первых рук в увлекательную беллетристическую форму.

Главный герой повествования — Евгений Хавтан. Рассказ начинается с описания детства будущего основателя «Браво», причем автор не без удовольствия насыщает весьма стандартную историю советского мальчишки яркими подробностями: например, о первой учительнице гитарной игры, красота которой стала для 15-летнего Жени весомым аргументом в пользу обучения.

Но и помимо подобных пикантных штрихов к портрету Хавтана здесь немало интересного для его фанатов: музыкант признается, что до сих пор сочиняет все новые песни на своей самой первой шестиструнной гитаре, купленной ему родителями, а одним из любимых рок-альбомов у него был и остается Made in Japan (Deep Purple), по которому он учился играть гитарные соло.

Постепенно в повествование включаются новые персонажи, они же и рассказчики — сооснователи «Браво» Павел Кузин и Александр Степаненко, бас-гитарист Тимур Муртузаев, Армен Григорян из «Крематория», Василий Шумов из «Центра», рок-журналист Артемий Троицкий… Их воспоминания позволяют сложить объемный образ молодой группы «Браво» — но вместе с тем и всей эпохи. Это картина жизни советских стиляг и бесшабашных рокеров, устроителей подпольных концертов и фарцовщиков, наконец, вездесущих чекистов.

Последние, как выясняется, изрядно попортили жизнь молодому коллективу и в особенности его первой солистке —Жанне Агузаровой, проникшей в передовую тусовку благодаря удачно придуманной легенде о шведском происхождении и поддельному паспорту на имя Ивонны Андерс. Агузарова становится еще одним центральным персонажем книги, наряду с Хавтаном, но, увы, ее прямой речи здесь нет. Впрочем, на фоне открытости и подчас даже многословности остальных героев отсутствие агузаровских цитат выглядит тем более красноречиво.

В красочных воспоминаниях свидетелей и непосредственных участников событий 30-летней давности экстравагантная «марсианка» предстает перед читателем абсолютной индивидуалисткой, степень эгоизма и непредсказуемости которой может быть сравнима разве что со степенью ее же одаренности.

Однако даже в описаниях ситуаций, где поведение Жанны не поддается объяснению, чувствуется бесконечная симпатия к ней автора книги и его собеседников. Как и ко всем остальным персонажам, которые, обладая зачастую несовместимыми характерами и эстетическими воззрениями, вместе создавали историю российской рок-музыки.

Отдельно стоит отметить приложения к книге. Это комментарии Евгения Хавтана к песням и альбомам «Браво», а также подборка монологов друзей и соратников группы — среди них, например, есть и такая неожиданная фигура, как Юрий Башмет (он рассказывает об успешном опыте совместного выступления «Солистов Москвы» и «Браво»). Все это делает книгу вдвойне ценной для фанатов.