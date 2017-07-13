«США и их союзники по НАТО должны вывести тысячи своих военных из Сирии и прекратить поддерживать боевиков своим командованием, управлением и вооружением»... Представим себе, что министр обороны Сергей Шойгу, выступая где-нибудь в Дамаске по случаю 37-летия Договора о дружбе между Сирией и Россией, произнес бы такие слова, как бы на них отреагировали? Думаю, они не вызвали бы ничего, кроме недоумения. Тем временем ровно такие слова — разумеется, если заменить «США и их союзники по НАТО» на «Россия», а «Сирии» на «Украины», — произнес генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко. И, что характерно, никто пальцем у виска не повертел.

Столтенберг прилетел в Киев по случаю 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО. К этой дате приурочены заседание комиссии Украина–НАТО и открытие нового офиса представительства НАТО в Киеве.

Мероприятия дали повод возобновить дискуссию о перспективах членства Украины в НАТО. Месяц назад Верховная рада проголосовала за внесение в законодательство изменения, предусматривающего углубление сотрудничества с НАТО с целью обретения членства в альянсе. Опубликованы результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие о том, что якобы более 50% опрошенных готовы проголосовать на референдуме, если таковой будет проведен, в поддержку вступления Украины в НАТО. При этом на то, что этот референдум расколет страну на Запад–Центр, с одной стороны (за НАТО), и Восток–Юг — с другой (против), как правило, внимание не обращают.

На этом фоне СМИ обсуждают противоречивые на первый взгляд высказывания Петра Порошенко, который, с одной стороны, сказал, что не следует торопиться с подачей заявки на вступление в альянс, так как Украина пока не готова (не соответствует требованиям, не проведены все необходимые реформы и так далее). А с другой, заявил, что он якобы договорился с руководством альянса о том, что необходимо «начать дискуссию о введении «Плана по обретению членства» (ПДЧ).

Более того, он заявил, что его идея была «с удовольствием принята». Правда, на следующий день выяснилось, что про «удовольствие» Порошенко, как водится, придумал. Руководитель пресс-службы НАТО Пирс Казалет уточнил: руководство и представители стран – членов альянса «приняли во внимание предложение президента Украины».

Формулировка, между прочим, в точности соответствует реакции ЕС на настойчивые требования Украины записать в документы об ассоциации с ЕС перспективу членства. Кстати, и на сайте НАТО в связи с визитом Столтенберга тема ПДЧ не упоминается. По всей видимости, это означает, что в НАТО тему не считают актуальной и вряд ли в обозримой перспективе эта позиция изменится.

В 2008 году Франция и Германия были против предоставления ПДЧ Украине, а тогда не было войны на юго-востоке страны. Замечу, что формально членство в НАТО означает присоединение к Североатлантическому договору, в котором с юридической точки зрения не говорится об «отсутствии территориальных споров или о ведении военных действий на территории страны».

Иными словами, если руководство альянса и страны-члены посчитают возможным «перейти красную черту», а именно так воспринимает Москва принятие Украины в альянс, то никакие оговорки о несоответствии стандартам НАТО или непроведенных реформах, засилье коррупции не помешают инкорпорировать страну в альянс. Тем более что до сих пор НАТО никому в приеме не отказывало.

Реанимация дискуссии о членстве Украины в НАТО, очевидно, играет на руку оппонентам президента США Дональда Трампа в американском истеблишменте, так как у них появляется новая тема для давления на главу Белого дома. Если Трамп откажется поддержать эту тему, то, по крайней мере, ему будет трудно отказать в выделении летального оружия Киеву. А в этом заинтересованы не только сенатор Маккейн и Ко, но и мощное оружейное лобби в конгрессе.

На Украине визит Столтенберга стоит в ряду последних контактов Петра Порошенко с лидерами Запада на высшем уровне (Трамп, Макрон, Меркель) и фиксирует политическую поддержку украинского президента на фоне весьма низкого уровня его поддержки внутри страны. В случае если ему удастся продавить через Верховную раду требуемые МФВ непопулярные реформы (иначе очередной транш Украина не получит), его рейтинг окончательно обвалится. И тогда Западу придется искать фигуру, на которую можно делать ставку.