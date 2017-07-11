В селе Курья Алтайского края районная больница пытается оспорить получение материнского капитала 31-летней Татьяной Трушиной, которая родила мертвого ребенка, но получила на него свидетельство о рождении и материнский капитал. Женщина же обвиняет в смерти ребенка медиков.

Врачи Курьинской ЦРБ утверждают, что умер не ребенок, а плод. По их мнению, получение Татьяной Трушиной материнского капитала на погашение ипотеки незаконно. Как сообщает altapress.ru, беременность женщины протекала тяжело, плод был слишком велик, о чем женщину предупреждали специалисты.

После выписки из больницы Татьяна Трушина обвинила медиков в халатности. Она настаивала на расследовании смерти ребенка, утверждая, что обращалась к врачам с просьбой сделать кесарево сечение, но те отказали. Курьинская ЦРБ, на данный момент, от комментариев отказывается, ссылаясь на отсутствие главного врача, а прокуратура района подтвердила только наличие исков.