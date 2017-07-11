Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Катар занимает разумную позицию в дипломатическом скандале, который разгорелся между страной и другими государствами региона. Об этом он сказал во вторник в ходе визита в Доху.

«Я думаю, Катар довольно четко изложил свою позицию, я думаю, она очень разумна», — цитирует Тиллерсона Reuters.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив страну в поддержке террористов. Позже к данному решению подключились и другие страны.