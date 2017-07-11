Первым пуском ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в 2021 году «Роскосмос» готов вывести полноценный космический аппарат. Об этом сообщил во вторник глава госкорпорации Игорь Комаров.

По словам главы «Роскосмоса», пока говорить о планах, какой именно аппарат выведет «Ангару-А5М», рано, сообщает телеканал «360». В любом случае это будет полезная нагрузка, полагают в корпорации.

«Мы надеемся, что качество подготовки ракеты-носителя и та работа, которая будет проведена, мы уверены в этом, позволит запустить реально действующий космический аппарат», — цитирует Комарова «РИА Новости».

Гендиректор госкорпорации сообщил также, что начиная с 2019 года «Роскосмос» планирует осуществлять по четыре-пять пусков ракет для иностранных клиентов с космодрома Восточный каждый год.

Комаров выразил уверенность, что к этому времени будут созданы «условия не только для выполнения государственных задач, но и для хорошей коммерческой работы».