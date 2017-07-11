Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельных участков для строительства регионального центра по спортивной гимнастике и спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно проекту, здание регионального центра по спортивной гимнастике площадью 1,7 тыс. кв. м. расположится на улице Повенецкой в Петрозаводске. Комплекс включает в себя спортивный зал для занятий спортивной гимнастикой, раздевалки, тренажерный зал, тренерскую, а также буфет и административно-хозяйственные помещения.

Спортивно-концертный комплекс «Карелия-Арена» намерены построить в Петрозаводске на Комсомольском проспекте недалеко от республиканского спортивного комплекса «Курган». Площадь будущего здания составит 15 тыс. кв. м. На территории будущего объекта расположится ледовая арена вместимостью до 3500 человек, где планируется проводить соревнования международного, всероссийского и регионального уровней по хоккею с шайбой, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу, передает ИА «Карелinform».