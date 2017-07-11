В городском парке Благовещенска выделено место для комнаты матери и ребенка. Переносная конструкция уже готова. В кабинке площадью 3 на 3 м мамы смогут отдохнуть, перепеленать и покормить своих детей.

Кроме оборудования бетонной площадки, организаторам предстоит купить мебель и нанять администратора. Если в будущем у авторов проекта появятся средства на строительство стационарной комнаты матери и ребенка, то первую кабинку можно будет перевезти в Первомайский парк.

Как передает ИА «Амур.инфо», работать кабинки будут только в теплое время года – с мая по октябрь, так как никакого отопления и коммуникаций в них не предусматривается. Автор идеи Татьяна Дурнева намерена привлечь к проекту спонсоров в обмен на размещение их рекламы. Пользование комнатами матери и ребенка будет платным. Участники опроса выразили готовность платить от 50 до 100 рублей.