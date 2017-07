Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается добиться проведения Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Делаю все возможное, чтобы Олимпиада была проведена в Соединенных Штатах (в Лос-Анджелесе). Ждите дальнейших новостей!», — говорится в сообщении.

