16 случаев заболевания сальмонеллезом зафиксировано в поселке Шира в Хакасии. Среди пострадавших 12 детей. Состояние больных оценивается врачами как средней степени тяжести.

В результате эпидемиологического расследования установлено, что местные жители отравились тортами и пирожными, которые изготовили в кондитерском цехе потребительского общества. Роспотребнадзор в ходе проверки выявил на предприятии множество нарушений, сообщает Сибирское агентство новостей.

Предприятие не соблюдало требования по отношению к технологическим процессам, не имело документов на качество и безопасность продукции, а также не соблюдало рецептуру изделий. Среди прочих нарушений выявлено несоблюдение правил хранения продовольствия и обработки яиц. В данный момент деятельность предприятия остановлена, а материалы, собранные Роспотребнадзором, переданы в Ширинский районный суд.