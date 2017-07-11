На Кубани произошло ДТП с участием главы города Апшеронска. Владимир Бырлов, управляя служебной иномаркой, наехал на 14-летнего подростка. Мальчик ехал на велосипеде по улице Ворошилова.

По словам очевидцев, после аварии мэр вызвал наряд ДПС и покинул место происшествия. Ребенок госпитализирован, передает ИА KrasnodarMedia.

Известно, что пострадавший учится в школе № 1 Апшеронска. Ребенок с ушибами и гематомами проходит обследование на томографе в больнице Горячего Ключа. Обстоятельства инцидента уточняются, сообщает ГТРК «Кубань».