Москва не исключает принятия ответных мер в случае введения Киевом биометрического контроля и предварительной электронной регистрации для граждан России. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам замминистра, сначала необходимо детально изучить, что в действительности кроется за сделанным заявлением. Карасин отметил, что в ведомстве пока ничего не видели «на бумаге».

«Если выяснится, что это направлено против гуманитарной составляющей наших отношений, то это будет прискорбно и мы, естественно, будем думать над тем, какие встречные меры принять», — цитирует замглавы МИД РФ «РИА Новости».

Напомним, президент Петр Порошенко заявил накануне, что Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

Решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан РФ, заявил, в свою очередь, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали планы Киева ввести предварительную регистрацию для граждан РФ шагом в неверном направлении, сообщает RT.