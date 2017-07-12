В ближайшие дни Совет Безопасности ООН соберется на голосование по новому пакету санкций против КНДР, которую обвиняют в очередных ракетных испытаниях. Предлагаемые ограничения включают эмбарго на энергопоставки Пхеньяну и запрет на работу северокорейских рабочих за рубежом. Документ не поддержат ни Москва, ни Пекин, сообщил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах. Россия и КНР вновь предлагают свой план урегулирования ситуации на Корейском полуострове . Особая позиция Москвы и Пекина повышает вероятность введения Штатами вторичных санкций против китайских и, возможно, российских компаний.

Новый этап дипломатической активности вокруг Корейского полуострова связан с очередным ракетным пуском, произведенным Северной Кореей 4 июля. В ответ на это США подготовили проект резолюции, который передали странам — членам Совбеза ООН в минувшую среду. Ранее посол США при организации Никки Хейли заметила, что скоро станет ясно, готовы ли поддержать новые санкции Китай и Россия. Как отметил источник «Известий» в российских дипломатических кругах, Москва уже определилась с подходом по этому вопросу — она выступает против дополнительных санкционных мер.

На прошлой неделе в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву обе страны представили совместный план урегулирования ситуации, предполагающий заморозку Пхеньяном дальнейших ракетных и ядерных испытаний при одновременном отказе США и Южной Кореи от военных маневров вблизи Корейского полуострова. Вашингтон этот план уже отверг.

— Вряд ли эта резолюция будет принята. Китай и Россия как соседи Северной Кореи озабочены тем, что излишние санкции приведут к катастрофическим последствиям не для властной верхушки, а для простого народа. И Китай всегда исходит из того, что санкции играют лишь вспомогательную роль, — сказал «Известиям» эксперт Шанхайского университета международных исследований Ян Чэн.

На прохождение резолюции через Совбез в ее нынешнем виде не сильно рассчитывают и в США. Ведь, помимо рестриктивных мер против КНДР, Вашингтон заявляет о целесообразности введения односторонних вторичных санкций, нацеленных на тех, кто ведет с режимом бизнес. Речь в первую очередь идет о Китае и России.

По данным «Японской экономической газеты», обе страны поддерживают активные торгово-экономические связи с Пхеньяном, которые, впрочем, не противоречат режиму санкций СБ ООН. Китай, введя запрет на импорт из Северной Кореи угля, увеличил при этом импорт оттуда железной руды (за I квартал 2017 года он вырос в четыре с лишним раза). Россия заметно нарастила поставки в Северную Корею нефтепродуктов — за три месяца этого года продажи выросли на 133% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Поддержать вторичные санкции — пока на словах — готова и Южная Корея. В понедельник министр иностранных дел страны Кан Гён Хва сообщила, что Сеул ведет с Вашингтоном консультации по этому вопросу. Однако, несмотря на это, Южная Корея, чей президент Мун Чжэ Ин не раз говорил о готовности провести двустороннюю встречу с Ким Чен Ыном, могла бы взять на себя главную роль в восстановлении каналов связи с северным соседом, отметила глава МИДа.

Как ожидается, первая за много лет двусторонняя встреча глав МИД Южной и Северной Кореи может состояться уже в начале августа на региональном форуме АСЕАН на Филиппинах — одном из немногих международных мероприятий, где присутствуют представители Пхеньяна. Как заявили «Известиям» в министерстве по делам объединения Южной Кореи, такие переговоры хоть и не готовятся официально, но наверняка состоятся «экспромтом» в кулуарах форума.