В царстве технологий: «Иннопром-2017» в Екатеринбурге
Робот Федор приветствует посетителей на стенде НПО «Андроидная техника»
Глава Минпромторга Денис Мантуров (в центре) принимает участие в стратегической сессии «Умное производство: конкуренция моделей vs конкуренция технологий»
Многофункциональное беспилотное автотранспортное средство, предназначенное для использования в гражданских целях, представлено на стенде Государственного научного центра РФ по автомобильной технике ФГУП НАМИ
На стенде компании «Группа «Синара»
Посетители выставки инноваций
Челябинский завод тракторных систем продемонстрировал гостям мероприятия бронированный трактор
Гибридное амфибийное шасси «Марс А1» компании Avrora Robotics, на базе которого можно создавать военных роботов, способных выполнять различные задачи
Гоночная Lada Vesta Turbo, выставленная на стенде Lada
Выставка будет работать до 13 июля