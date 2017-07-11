В Министерстве внутренних дел России подтвердили, что устроивший стрельбу в офисном здании на Алтуфьевском шоссе мужчина ранее был сотрудником правоохранительных органов и имел наградное оружие.

«Мужчина, причастный к происшествию в офисе на Алтуфьевском шоссе, ранее проходил службу в органах внутренних дел. Погибший работал на различных должностях в ОВД», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальный представитель ведомства также отметила, что мужчина был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет осенью 2016 года. Наградное оружие у него имелось с 2011 года.

Напомним, утром во вторник в офисе на Алтуфьевском шоссе мужчина произвел серию выстрелов в женщину, после чего покончил жизнь самоубийством. Жертвой экс-полицейского оказалась его сожительница. Сейчас следствие устанавливает мотивы преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».