25 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим детей из Польши в Сербию. Еще один человек погиб. Об этом сообщает региональное телевидение Сербии РТС.

Авария произошла во вторник с 09:40 по местному времени около деревни Фекетиц в 100 км к северо-западу от Белграда. По данным местных правоохранителей, на перевернувшемся автобусе с детьми были польские номера. На место ЧП прибыли спасатели и кареты «скорой». Пассажирами были дети, которые возвращались на родину с отдыха в Греции, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Все 25 человек доставленц в ближайшие больницы с различными три водителя и 50 пассажиров, из которых 27 — дети в возрасте до 16 лет, сообщает «РИА Новости».