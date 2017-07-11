Глава Сургута Вадим Шувалов назвал «вопросом этики» размещение рекламы ритуальных услуг рядом с окружной клинической больницей.

«Здесь, скорее, вопрос этики, нежели правомочности. С этой ситуацией будем разбираться», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, как отмечают «РИА Новости», данная реклама активно обсуждалась жителями города.

Мэр Сургута также призвал горожан в будущем сообщать о случаях размещения спорной рекламы администрации.