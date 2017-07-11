Еврокомиссия (ЕК) признала, что переговоры с Соединенным Королевством об условиях его выхода из Евросоюза могут продолжаться более двух лет.

О такой возможности заявил во вторник представитель ЕК Маргаритис Схинас. Он отметил, что это станет возможным при «единогласном одобрении всех 27 стран ЕС».

«Да, это возможно, при единогласном одобрении всех 27 стран ЕС (без Великобритании)», – приводит его слова ТАСС.

Минувшим летом в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, большинство граждан проголосовали за.