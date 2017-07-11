Инвалида-колясочника Антона Мамаева, который был осужден за разбой, отправили из СИЗО в больницу на обследование. В медучреждение его доставили под конвоем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Известия» ранее писали, что 30 июня 28-летнего мужчину с ограниченными возможностями здоровья приговорили к 4,5 года колонии и поместили в следственный изолятор «Матросская Тишина». Генеральная прокуратура РФ обещала разобраться в этой ситуации. Антон Мамаев, страдающий спинальной мышечной атрофией, был признан виновным в вооруженном нападении с угрозой применения насилия с целью хищения мотороллера.

По версии следствия, Мамаев похитил транспортное средство у бывшего сотрудника спецназа. Сам осужденный отмечал, что сделка была оформлена законным образом.