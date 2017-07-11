Москва и Тель-Авив подписали соглашение о сотрудничестве в области соцобеспечения. Документ закрепляет за сторонами обязательство учитывать стаж работы и заработок граждан в обоих государствах при назначении пенсий и пособий, сообщает во вторник пресс-служба Минтруда РФ.

Как пояснили в ведомстве, 11 июля министр труда РФ Максим Топилин и министр социального обеспечения и услуг Израиля Хаин Кац подписали в Иерусалиме соглашение по применению договора о сотрудничестве в сфере соцобеспечения между государствами, который был подписан еще в июне прошлого года и ратифицирован обеими сторонами.

«Договор и административное соглашение вступают в силу 1 октября 2017 года. С этой даты граждане могут обращаться с заявлением и документами о стаже работы и заработке в органы, которые будут осуществлять прием документов и назначать пенсии и пособия», — приводит пресс-служба слова российского министра.

Он также пояснил, что принцип пропорциональности предусматривает предоставление пенсий за стаж, приобретенный на территории России и Израиля, но каждая сторона будет определять размер пенсии в соответствии со страховым (трудовым) стажем, приобретенным на территории ее государства. «Например, если российского стажа не будет хватать (на 2017 год требуется 8 лет), то Россия будет учитывать стаж в Израиле», — пояснил Максим Топилин.