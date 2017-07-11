Жители Калининграда отметят День города в 2018 году позже обычного из-за проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил во вторник по итогам оперативного совещания глава Калининграда Александр Ярошук.

«Как раз в эти даты игры будут. Скорее всего, перенесем на более поздний срок. Все дальнейшие городские мероприятия будут проходить на площадке у стадиона», — приводит слова градоначальника «Клопс.Ru».

В нынешнем году День города состоялся 8 июля — Калининград отпраздновал свой 762-й день рождения многочисленными праздничными гуляньями, шествиями, выставками, представлениями и концертами.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.