Мультимедийная выставка «Чудеса России» открывается во вторник в Государственном историческом музее в Москве. Об этом сообщил один из организаторов проекта Олег Маринин.

«С помощью больших экранов зрители смогут отправиться в виртуальный тур по стране и полюбоваться ее красотами», — цитирует Маринина ТАСС.

Основу экспозиции составляют изображения самых впечатляющих природных и архитектурных объектов из музейных архивов России. Представленные на выставке архитектурные и природные и «чудеса нашей страны» были отобраны исходя из итогов всенародного голосования за самые красивые места страны.

Проект был инициирован «Известиями» десять лет назад. Завершилось голосование в 2008 году.

Победителями конкурса «Семь чудес России» стали озеро Байкал, пик Эльбруса, столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр, долина гейзеров, Собор Василия Блаженного, Мамаев курган, музей-заповедник «Петергоф» и монумент «Родина-мать».

Организаторы проекта решили расширить список «чудес» до 19 объектов, чтобы посетители выставки смогли насладиться красотой Русской земли. «Нам важно, чтобы не только москвичи, но и гости столицы влюбились в эти места», — подчеркнул Маринин.

Выставка «Чудеса России», приуроченная к Году экологии, продлится до 31 октября текущего года, пишут «Дни.Ру».