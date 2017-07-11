В Новосибирской области грузовой поезд сбил мотоцикл, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения погибли два человека погибли.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), в результате столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла. Инцидент произошел утром во вторник на регулируемом железнодорожном переезде Зубково–Краснозерское.

Водитель мототранспортного средства проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации. В ЗСЖД отметили, что задержек рейсов из-за столкновения не произошло.