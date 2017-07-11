Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его государству «надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене». Политик отметил, что Белоруссия должна «активнее продвигать и защищать свои национальные интересы».

Эти задачи президент поставил перед МИД республики.

«Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене, активнее продвигать и защищать свои национальные интересы», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко добавил, что «без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие».

Москва была и остается стратегическим союзником Минска, добавил президент Белоруссии.