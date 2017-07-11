Лукашенко: Белоруссия во весь голос заявит о себе на мировой арене
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его государству «надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене». Политик отметил, что Белоруссия должна «активнее продвигать и защищать свои национальные интересы».
Эти задачи президент поставил перед МИД республики.
«Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене, активнее продвигать и защищать свои национальные интересы», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко добавил, что «без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие».
Москва была и остается стратегическим союзником Минска, добавил президент Белоруссии.