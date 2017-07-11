Российский рыболовный траулер «Омега» был задержан сотрудниками Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району в Баренцевом море с тонной нелегально добытого краба. Для задержания использовался сторожевой корабль «Полярная звезда» и вертолет со спецназом на борту.

«Омега» попыталась скрыться от береговой охраны и избавиться от незаконно добытых крабов. Чтобы задержать судно с пограничного сторожевого корабля в воздух был поднят вертолет со спецназом на борту. Несмотря на увеличения скорости и опасные маневры, которые предпринимал капитан корабля, спецназ успешно высадился на борт «Омеги» и остановил судно для досмотра, сообщает ИА «Би-порт».

В результате инспекторская группа обнаружила в трюме траулера около тонны готовой крабовой продукции. Сейчас «Омега» доставлена в порт Мурманск. По факту действий экипажа и капитана корабля будет проведена проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела рассматривается.