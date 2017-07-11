На борьбу с лесным пожаром в центральной части Охинского района Сахалинской области направлены еще 55 человек и пять единиц техники. Работы осложнены из-за труднопроходимой местности.

В тушении активно участвует авиация – за сутки двумя вертолетами Ми-8 (в том числе один – от МЧС России) было совершено 69 сливов воды. Как напоминает ИА SakhalinMedia, два пожара были обнаружены вечером 6 июля (один из них ликвидирован 9 июля).

Во вторник, 11 июля, специалисты тушат на территории России 94 лесных пожара общей площадью более 67,6 тыс. га. Среди наиболее пострадавших регионов — Амурская область (18 пожаров общей площадью более 35 тыс. га), Хабаровский край (30 пожаров, около 19 тыс. га) и Якутия (27 пожаров, более 6,7 тыс. га). По информации «Авиалесоохраны», пожары общей площадью около 1,5 тыс. га охватили земли ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также заповедников «Джугджурский» и «Байкальский»).