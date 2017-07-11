Главы МИД России и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано во вторник обсудили вопросы двусторонних отношений и международной безопасности. Встреча состоялась на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

«Ценим возможность провести встречу, посмотреть, как развиваются наши двусторонние отношения», - сказал Лавров.

Для участия в министерской встрече ОБСЕ в Мауэрбах прибыли министры иностранных дел Канады, Финляндии, Армении, Казахстана, Белоруссии, Украины и ряда европейских стран.