Мужчина попал под колеса электрички рядом со станцией Толоконцево в Нижегородской области утром 11 июля. Пострадавший скончался на месте до приезда скорой.

ЧП произошло в г.о. Бор Нижегородской области. Мужчина оказался слишком близко к железнодорожным путям, по которым двигался поезд по маршруту Нижний Новгород – Урень.

Сейчас на месте происшествия работает Приволжское следственное управление на транспорте СК России. Как сообщает ИА «НьюсНН», подробности и причины происшествия уточняются в ходе проверки.