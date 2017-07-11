Стрельбу в одном из офисов торгового центра на Алтуфьевском шоссе в Москве устроил бывший подполковник полиции, экс-заместитель командира спецбатальона ЦСН БДД МВД России по Москве Анатолий С. Он стрелял из наградного оружия. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, мужчина был уволен из правоохранительных органов в сентябре 2016 года. Также сообщается, что в последнее время он работал сотрудником ЧОПа.

Ранее «Известия» писали, что мужчина застрелил женщину, а затем покончил с собой. Его жертвой оказалась сожительница Рамиля Н, передает РЕН ТВ.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается мотив преступления.