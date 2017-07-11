Программу акции «Ночь кино», которая пройдет в столице 26 августа, составят сами москвичи на портале «Активный гражданин». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проголосовать жители столицы смогут с 11 июля по 9 августа включительно. В рамках акции с 12:00 до 00:00 в музеях, кинотеатрах, библиотеках, культурных центрах и на открытых площадках будут идти тематические экскурсии, кинопоказы, творческие встречи и многое другое. Как сообщает РИАМО, в программу включать те развлечения, которые выберут при голосовании.

Так, в ходе акции кинолюбители смогут побывать на творческих встречах с режиссерами, актерами и продюсерами, посетить мастер-классы и лектории, а также премьерные показы российских фильмов, поучаствовать в квестах и чтениях сценариев со звездами отечественного кино, услышать концерты с музыкой из фильмов.

В выборе программы для «Ночи кино» пользователи проекта «Активный гражданин» уже участвовали в 2016 году. Мнением поделились 190,6 тыс. человек. Большинство из них (19,61%) выбрали встречи с известными режиссерами и актерами.