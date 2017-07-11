Петербургские следователи организовали доследственную проверку по факту падения двухлетней девочки в канализационный люк в Санкт-Петербурге.

Как сообщает портал «Санкт-Петербург.Ру», инцидент произошел накануне вечером в момент прогулки ребенка с отцом и сестрой на территории парка 300-летия Петербурга в Приморском районе. Отец девочки оперативно среагировал на ее падение в люк и достал ребенка на поверхность. Сообщается, что девочка не пострадала.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, передает телеканал «Звезда».