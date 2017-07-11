В республике Калмыкия местную жительницу восемь лет лечили от различных недугов из-за страшных болей в животе, в итоге причиной страданий женщины оказался забытый хирургами в брюшной полости ватный тампон.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Калмыкия.

Уточняется, что женщине долгое время не могли поставить точный диагноз и лечили от разных недугов. В итоге была диагностирована опухоль и назначена операция.

«Именно во время проведения операционного вмешательства была обнаружена причина многолетних страданий женщины — забытый хирургами в брюшной полости пациентки еще в июле 2009 года ватный тампон», — говорится в сообщении.