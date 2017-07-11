Министерство экономики Германии прокомментировало ситуацию с поставками произведенных Siemens турбин в Крым. В ведомстве заявили, что компании должны соблюдать режим санкций, действующий в отношении России.

Представитель ведомства Беата Барон сообщила Bloomberg, что компании несут ответственность за соблюдение режима санкций ЕС к России. Она также не исключила расследование со стороны таможенных органов Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Siemens намерен подать в суд на причастных к поставкам его турбин в Крым в обход санкций ЕС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на полуостров для строительства электростанций были поставлены российские турбины, собранные из отечественных компонентов.