Почти 64 тыс. паломников поклонились мощам Николая Чудотворца в понедельник, 10 июля. Об этом сообщил штаб по организации паломничества.

В храме накануне побывали 63,8 тыс. человек. Как сообщает ТАСС, был побит своеобразный рекорд прошлой недели, когда к мощам приложились почти 60 тыс. верующих. Общее число паломников, которые посетили храм Христа Спасителя с момента привоза мощей, достигло 1,75 млн человек. Среднее время пребывания в очереди составляет 8–10 часов. Организована она группами, на месте дежурят сотрудники полиции, автобусы, волонтеры, есть палатки с едой и водой.

Мощи будут находиться в храме до 12 июля, а с 13 по 28 июля им смогут поклониться жители и гости Санкт-Петербурга. Как сообщает BFM.RU, в Северной столице святыня будет пребывать в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.