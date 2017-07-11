Турецкие военно-воздушные силы провели операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-западе страны. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на генеральный штаб ВС Турции.

В материале уточняется, что в результате атаки были уничтожены 11 боевиков.

ВВС Турции нанесли авиаудары в провинциях Хаккари и Мардин, где, по данным турецкой разведки, сепаратисты готовили новые акции против турецких войск.

Вооруженный конфликт турецких властей с РПК возобновился в июля 2015 года. В результате нападений курдских повстанцев погибло более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период было ликвидировано более 10 тыс. членов РПК.