Вирус коксаки диагностировали у 11-летнего мальчика из Казани, отдохнувшего с семьей в турецком Кемере.

По словам матери заболевшего ребенка Эльвиры Асадуллиной, болезнь проявилась у ребенка по возвращении домой.

«У сына появились высыпания на ноге и красные точки в горле, которое сильно болело. Потом прихватило еще и ухо. Врач назначил антибиотики. Лечились неделю», — приводит слова женщины портал ProKazan.ru.

Главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов отметил, что избежать заболевания можно путем соблюдения элементарных мер гигиены. В частности, жителям, отдыхающим за рубежом, рекомендуют часто мыть руки и дезинфицировать гаджеты и детские игрушки.

Вирусы Коксаки — несколько видов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. До 30 видов вирусов Коксаки относят к трем группам энтеровирусов человека: А, В и С. Вирусы Коксаки являются одной из основных причин возникновения асептического менингита. После перенесенной манифестной или инаппарантной инфекции развивается стойкий типоспецифический иммунитет. Вирусы Коксаки типа A обычно инфицируют кожу и слизистые оболочки, вызывают острый геморрагический конъюнктивит, энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой, заболевания верхних дыхательных путей и асептический менингит, а также заболевания горла (герпангина).

Вирусы Коксаки типа B инфицируют сердце, плевру, печень и поджелудочную железу, вызывают миокардит, перикардит и гепатит. Инфекция сердца может вызывать перикардиальную эффузию.