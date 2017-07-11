Освобождение Мосула
Операция по освобождению иракского города, который около трех лет занимали террористы, началась в октябре прошлого года
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о полном освобождении Мосула
В операции по освобождению Мосула принимали участие подразделения армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев
До последнего момента боевики оказывали упорное сопротивление иракским войскам
Во время празднования освобождения города на улицы вышли сотни местных жителей
По подсчетам ООН, на восстановление инфраструктуры разрушенного города потребуется около $1 млрд
Около 1 млн жителей Мосула за годы оккупации покинули свои дома
Битва за Мосул считается одним из самых масштабных военных сражениий с 2003 года