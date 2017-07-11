60-летний житель села Елизаветинское Пригородного района Нижнего Тагила погиб от укусов сторожевой собаки.

Как сообщает TagilCity.ru, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошел к собаке, которая укусила его за ногу. В результате продолжительной кровопотери пострадавший скончался на месте.

По словам одной из местных жительниц, это не первый случай нападения собаки за последние три года.

«Хозяин собаки пастушит у местного предпринимателя и, оказывается, приторговывает спиртным. Собака охраняет его владения. Это уже третий покалеченный покупатель спиртного. На этот раз насмерть», — рассказала женщина.

В правоохранительных органах отметили, что материалы дела передали на рассмотрение следователям Пригородного района Нижнего Тагила.

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