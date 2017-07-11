Вечером 9 июля житель села Сафарово Чишминского района Башкортостана стрелял по детям из пневматического ружья. В результате пострадали три малолетние девочки: у двух из них ушибы мышечной ткани, у третьей — проникающее ранение руки.

Стрельбу открыл 47-летний местный житель. В отношении него завели два уголовных дела: хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти. До этого мужчина агрессии в сторону соседей не выказывал, однако свои действия объяснил неприязнью.

Установить происхождение раны удалось врачам, которые извлекли из руки девочки пулю. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые нашли у одного из соседей пневматическое оружие. Как сообщает ИА «Башинформ», сейчас стрелок задержан. При задержании он оказал сопротивление и ударил одного из сотрудников ведомства.

ЧП произошло около 9 часов вечера, когда несколько девочек играли на улице. Когда одна из них в слезах вбежала домой, мать увидела на руке дочери рану. Сначала жители села подумали на мальчишек, но вызвали «скорую» и полицию, так как травмы были довольно серьезными.