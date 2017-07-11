Мужчина, который застрелил женщину в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве, был ее сожителем. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, стрельба могла возникнуть из-за бытового конфликта. По предварительным данным, мужчина выстрелил не менее четырех раз в свою сожительницу, после чего покончил с собой. Напомним, стрельба в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе произошла во вторник утром.

Сейчас следователи устанавливают мотивы преступления и личности погибших. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».